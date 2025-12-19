Antonia Hemmer geht essen: Als sie die Rechnung sieht, fällt sie aus allen Wolken

Hannover/Frankfurt - Damit hat sie nicht gerechnet: Trash-TV-Sternchen Antonia Hemmer (25) hat sich am Mittwoch aufgeregt und ungläubig bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.

Zunächst postete die 25-Jährige in ihrer Story den Schnappschuss eines Restaurantbesuches. "Was glaubt ihr, was wir für drei Nudelgerichte, eine Flasche Wasser und eine Cola Zero gezahlt haben?", fragte sie ihre Follower - der irritierte Smiley hinter dieser Frage ließ bereits nichts Gutes erahnen.

Und tatsächlich: Das Frankfurter Restaurant, in dem Antonia, ihr Partner Leopold und ein gemeinsamer Freund der beiden ihr Mittagessen zu sich genommen hatten, hatte nicht mit extrem niedrigen Preisen für Ungläubigkeit bei ihr gesorgt - das Gegenteil war der Fall.

"Ich bin niemand, der sparsam ist, ja, und ich zahle auch gerne mal für ein Essen 100 Euro oder mehr, wenn es wirklich der Qualität entspricht und gerechtfertigt ist", verdeutlichte die frühere "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin.

Die mit Trinkgeld mehr als 92 Euro seien in diesem Fall aber keineswegs angebracht gewesen. "Wir hatten drei Nudelgerichte ohne Fleisch. Also wir hatten so Trüffelpasta, aber es war halt eigentlich eher in Butter mit ein bisschen Trüffelöl, ein großes Wasser, was wir uns geteilt haben, und eine Cola Zero", zählte die gebürtige Fränkin auf.