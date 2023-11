Caroline Beil erlebt Horror-Nacht in Hotel: "Wir hatten Todesangst"

Berlin/Worms - Feuer-Drama bei Caroline Beil (57)! Die Schauspielerin ist aktuell mit dem Theaterstück "Rent a Friend" auf Tour – doch beim Stopp in Worms ( Rheinland-Pfalz ) wurde es plötzlich brenzlig ...

Beil selbst hatte offenbar Glück und kam unverletzt davon. "Im Hotel ging kein Feueralarm, es gab auch keine Rauchmelder. Ich war im zweiten Stock. Nach dem Feuer-Knall habe ich aus dem Fenster meines Zimmers geschaut und gesehen, dass unter uns alles in Flammen stand", so die Moderatorin gegenüber "Bild".

In ihrer Story auf Instagram veröffentlichte Beil später Videos, die das lichterloh brennende Geschäft zeigen. Dazu der lakonische Kommentar der 57-Jährigen: "Yeah, Premiere vorbei und zwei Stunden später von der Feuerwehr evakuiert werden."

Laut Polizei war in der Nacht zum Mittwoch gegen 1.40 Uhr in einem Handyladen ein Feuer ausgebrochen. Wegen der gefährlichen Rauchentwicklung mussten die Gäste des angrenzenden Hotels evakuiert werden.

Dann geschah es: "Ich bin so um 24 Uhr schlafen gegangen. Da war alles ruhig und gut. Dann, um 2 Uhr nachts, bin ich durch einen irren Knall aufgewacht", sagte der TV-Star der "Bild" .

Zusammen mit ihrem Team und den Schauspielkollegen Bürger Lars Dietrich (50), Martina Dähne (41) und Torsten Münchow (57) übernachtete Beil im gediegenen "Hotel am Dom" am Obermarkt.

Alessija Lause (43, l.), Bürger Lars Dietrich (50, m.) und Caroline Beil bei den Proben zum Theaterstück"Rent a Friend". © Gerald Matzka/dpa

"Mein Schauspiel-Kollege Lars Dietrich ist im ersten Stock aus dem Fenster auf ein Auto gesprungen. Ich versuchte mit anderen Gästen durchs Treppenhaus herauszukommen. Aber da ging nichts mehr. Der Rauch war zu dicht. Wir hatten Todesangst", erinnerte sich Caroline Beil.

Schließlich schaffte es Beil über den Notausgang nach draußen auf die Straße.

Dort stand sie drei Stunden lang in der Kälte, während der Handyladen komplett ausbrannte. Die Polizei habe sich aber gut um sie gekümmert, berichtete die Promi-Dame.

Einige Hotelgäste erlitten durch den Brand eine Rauchvergiftung, auch Beil und ihre Kollegen wurden untersucht. "Wir mussten zum Glück nicht wie andere beatmet werden. Sind noch gut davongekommen", sagte die Schauspielerin erleichtert. Auch Bürger Lars Dietrich überstand seinen Fenstersprung unverletzt.

Beils Fazit: "Ich bin froh, dass ich einen Schutzengel hatte." Am Morgen ging es zurück in den Tourbus - auf zum nächsten Auftritt nach Frauenfeld in der Schweiz.