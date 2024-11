Caroline Beil: Hier landet ihre Ex-Beziehung auf dem Sperrmüll!

Die Liebe scheiterte am Ende offenbar auch an der räumlichen Distanz: Während Caroline Beil ihren Lebensmittelpunkt in Berlin hat, betrieb Philipp Sattler während der neun Jahre Beziehung weiter seine Zahnarztpraxis in Marl im Ruhrgebiet.

"480 Kilo Vergangenheit entsorgt!", schrieb die 57-Jährige zu einem Foto in ihrer Instagram-Story. Dieses zeigt Caroline Beil, die umringt von Sperrmüll in einer großen Lagerhalle steht und in die Kamera strahlt.

Im September 2018 heirateten Caroline Beil und Philipp Sattler (41) in Schottland. © Gerald Matzka/dpa

Auch während der knapp vier Jahre als Ehepaar konnte sich der 41-Jährige nicht dazu entschließen, seiner Liebsten in die Hauptstadt zu folgen.

Die Pendelei ihres Gatten habe mit der Zeit dazu geführt, dass sie sich nicht nur als "alleinerziehende Mutter von einem Kind, sondern dann auch noch von zweien" gefühlt habe, sagte Beil, die einen 15-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung mit Pete Dwojak (42) hat.

Heute kann der TV-Star aber wieder mit Zuversicht in die Zukunft blicken. "The best is yet to come" ("Das Beste kommt noch"), schrieb Caroline Beil zu dem Schnappschuss in ihrer Instagram-Story.

Mit ihrem Sperrmüll-Akt hat die Schauspielerin nicht zuletzt Platz für neue Herausforderungen in ihrem Leben geschaffen.