Bye Schwanger-Pfunde! Charlotte Weise zeigt schlanken After-Baby-Body

Keine Spur von Babypfunden: Charlotte Weise (30) passt wieder in ihre alte Hose. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/charlotte_weise

Kürzlich hat sich die junge Mutter nicht nur von ihren langen Haaren getrennt, sie hat inzwischen auch fast 20 Kilo abgenommen!

Wie sie nun in ihrer Instagram-Story preisgibt, habe sie während der Schwangerschaft 74 Kilo auf die Waage gebracht. Inzwischen habe sich ihr Gewicht wieder bei 57 Kilogramm eingependelt.

Ein besonderer Grund zur Freude: Charlotte passt sogar wieder in ihre alten Klamotten!

In ihrer Story präsentiert sie sich ihren 186.000 Followern stolz in einer Jeansshorts. "Die Hose habe ich 2015 mit Felix gekauft", verrät sie dazu, während sie mit schlanker Figur vor der Kamera posiert - von Babypfunden keine Spur!

Die sind nur so gepurzelt - und zwar ohne Sport oder Hungern, wie die 30-Jährige klarmacht. Außer "Stillen, ihn [Mads, Anm. d. Red.] schleppen und wenig Schlaf" habe sie nichts verändert. "So krass was der Körper alles leistet", staunt sie und betont: "Ich esse so viel wie Felix und teilweise mehr und trotzdem bleibt mein Gewicht so. Voll verrückt."

Fakt ist: Ob mit oder ohne Babypfunde - Charlotte fühlt sich wohl in ihrem Körper.