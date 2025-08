Charlotte Weise frustriert von allem: "Manche Tage einfach zum Überspringen"

Während der langen Anreise komme die 32-Jährige jedoch oft an ihre Grenzen, wie sie berichtete. Vor allem Söhnchen Mads könne sich mit dem Plan seiner Eltern nicht so gut anfreunden und gehe regelmäßig vor Wut an die Decke.

Die kleine Familie tauscht im August ihr Haus in Spanien gegen eine Wohnung in Hamburg, um Zeit mit Familie und Freunden aus Deutschland zu verbringen.

"Manche Tage sind einfach zum Überspringen", erklärte Charlotte Weise (32) in einer Instagram-Story aus einem kleinen Örtchen in Frankreich.

Charlotte Weise (32) berichtet von einem frustrierenden Tag. © Bildmontage: Screenshot Instagram/charlotte_weise

Am Sonntagnachmittag sei die Laune bei der ganzen Familie schließlich im Keller gewesen, nachdem sie in dem französischen Dorf kein Restaurant mit vegetarischen Alternativen gefunden hätten.

Kurz zuvor habe die Wahl-Spanierin schließlich noch ihren persönlichen "Schreckmoment" erlebt.

"Die Familie, mit denen wir in Hamburg tauschen, die werden schon morgen kommen", sagte sie panisch. Das Problem daran sei, dass eine Freundin noch bis zum 6. August im Haus bleibe und die Reise nach Hamburg mit einem weiteren Zwischenstopp geplant gewesen wäre. Und dann noch ein quengelndes Kind im Wagen - alles ein wenig überfordernd für Weise.

"An so anstrengenden Tagen will man sich einfach nie wieder so eine lange Autoreise antun, will was essen und nur nach Hause. Kind will nur von mir getragen werden. Waren nur frustriert von allem. An manchen Tagen ist so der Wurm drin", fasste sie den Sonntag am Abend letztlich noch mal zusammen.

Am heutigen Montagmorgen sitzt die Familie samt Hund nun im Auto nach Lüdenscheid, um nach einem dortigen Zwischenstopp ihre lange Reise am Dienstag in Hamburg vorerst zu beenden.