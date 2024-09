Charlotte Weise verpasst Beerdigung: "Manchmal kann es schnell gehen"

Hamburg/Barcelona (Spanien) - Charlotte Weise (31) musste von ihrem Opa Abschied nehmen. Er starb ganz plötzlich mit 90 Jahren in Polen.

Charlotte Weise (31) teilte auf Instagram die süße Liebesgeschichte ihres verstorbenen Opas. © Screenshot Instagram/charlotte_weise

Sein letzter Wohnort im Ausland sei das Problem. Deshalb habe die Influencerin ihren Opa nicht mehr auf dem Friedhof in Kassel verabschieden können, wie sie auf Instagram mitteilte.

"Es hat sich ewig gezogen, da die Urne erstmal nach Deutschland kommen musste", erklärte sie die traurigen Umstände.

Zuletzt war die 31-Jährige mit ihrer Familie in Deutschland zu Besuch gewesen. Doch erst am Donnerstag wurde ihr Opa beerdigt und Weise ist bereits zurück in ihrer Wahlheimat Spanien.

Wenn sie das nächste Mal bei ihrer Familie in Hessen sei, wolle sie unbedingt zu dem Baum auf dem Friedhof in Kassel gehen, an dem ihr Opa die letzte Ruhe finden durfte.

Hinter der späten Auswanderung ihres Großvaters steckt eine süße Geschichte, die die Influencerin in diesem Zuge auch mit ihrer Community teilte.