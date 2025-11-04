Charlotte Würdig will Beauty-OP: "Als hätten sie die Schamlippen nach oben verlegt"
Berlin - Charlotte Würdig (47) spielt mit dem Gedanken, sich für die Schönheit unters Messer zu legen. Doch ganz wohl ist der Moderatorin beim Gedanken an den Beauty-Eingriff noch nicht.
Im Podcast "The Real Ex-Wives", den die Ex-Frau von Sido (44) zusammen mit Georgina Stumpf, ebenfalls eine Sido-Ex, moderiert, sprach Charlotte Würdig offen über ihr Vorhaben und dazugehörige Vorbehalte.
"Ich hab ja so Schlupflider und die nerven mich so brutal", erklärte die 47-Jährige frei heraus. Auch bei der Beschreibung der so empfundenen "Problemzone" nahm Charlotte kein Blatt vor den Mund.
"Schlupflider sind, wenn hier oben zu viel Fleisch ist. Als hätten sie die Schamlippen nach oben verlegt", so die Mama zweier Söhne (zwölf und neun Jahre).
Inzwischen habe sie das Gefühl, als wären da "zwei Paar Schamlippen" über ihren Augen. Das Bild fand Charlotte Würdig offenbar so treffend, dass die Podcast-Folge später den Titel "Schamlippenaugen" erhielt.
Aktuell behilft sich das frühere "Playboy"-Model laut eigener Aussagen mit transparenten Lid-Pflastern. Die werden einfach auf die Augenlider geklebt und sorgen so für einen vorübergehenden Lifting-Effekt, wie Charlotte ihrer Podcast-Partnerin Georgina vorführt. Das Problem: Die Pflaster jucken.
Moderatorin Charlotte Würdig hat Angst vor lokaler Betäubung
Jetzt soll es also eine OP richten. Auch ihr Arzt habe schon längst grünes Licht gegeben, berichtete Charlotte. Tatsächlich habe er ihr aus medizinischen Gründen sogar dazu geraten. Denn als Dauerlösung sind die Pflaster offenbar nur bedingt geeignet.
Der Plan zur Operation steht - und doch zögert die Blondine noch. Denn vor einer Sache hat Charlotte mächtig Angst: Der Eingriff erfolgt nur unter lokaler Betäubung! "Da kriegst du nicht mal ne Vollnarkose." Für die sonst so taffe 47-Jährige ein echter Albtraum.
"Ich trau' mich noch nicht so richtig", gestand sie. Die Vorstellung, während der OP halbwegs wach zu sein, mache ihr "panische Angst".
Eine andere Art der Narkose wäre ihr definitiv lieber: "Für mich gäbe es nichts Geileres, als unter einem Vollnarkosenrausch zu schlafen", so Charlotte Würdig.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa