"Checker Tobi"-Macher Johannes Honsell überraschend gestorben

Filmemacher Johannes Honsell verstarb mit nur 45 Jahren nach einer schweren Erkrankung. © Linkedin/Johannes Honsell

Honsell erlag am 27. Dezember einer Krebserkrankung, wie "Der Spiegel" berichtete.

Die bei Kindern wie Erwachsenen beliebte Sendung "Checker Tobi" geht auf Honsells Konto: In dem Wissenschaftsformat erklärt Moderator Tobias Krell (37) alias "Checker Tobi" seit 2013 knifflige Themen - immer leicht verständlich.

Auch der dazugehörige erfolgreiche Kinofilm "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" stammt von Honsell.

In Rosenheim geboren, wuchs Honsell in Salzburg aus. Von dort verschlug es den Wissbegierigen später zum Geschichts-Studium nach München. Nebenbei arbeitete er in einer Produktionsgesellschaft und entwickelte dann bei der "Megaherz"-Firma das "Checker"-Formt mit.

Honsell produzierte, führte Regie und wurde für seine Arbeit auch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.