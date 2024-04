3. Brust-OP für Chethrin Schulze? "Irgendwie habe ich Lust sportlich und frisch auszusehen"

Die Mutter eines vier Monate alten Sohnes sehe auch nicht, dass die Brüste wieder kleiner werden. Noch eine Weile zu warten scheint nicht in ihre Planung zu passen.

Doch Chethrin will nicht nur sportlich aussehen, sondern auch wieder Sport machen und aktiv sein. Ihre Brüste behindern sie laut eigener Aussage nicht nur dabei, sondern verschaffen ihr auch Rückenschmerzen.

"Irgendwie habe ich wieder Lust, so sportlich und frisch auszusehen", erklärt sie weiter.

Der Grund: "Die sind jetzt durch die Schwangerschaft so riesig geworden, ich fühle mich damit so unwohl."

"Ich hab so im Gefühl, dass es Zeit wird", leitet die Leipzigerin das Thema in ihrer Instagram-Story ein.

Schließlich ist ihr Baby Milan aktuell noch nicht so aktiv. In ein paar Jahren könne das schon anders aussehen. Dann ist die Operation vielleicht nicht mehr so einfach mit ihrem Leben vereinbar.