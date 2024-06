Chethrin Schulze schwärmt von NRW: "Sowas passiert Euch in Leipzig nicht"

Chethrin Schulze (32) wohnt in Leipzig, schwärmt aber für Nordrhein-Westfalen – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. © Montage: Instagram/chethrin_official

"Hallöchen Düsseldorf", meldet sich die Ex-"Love Island"-Kandidatin mit einer aktuellen Instagram-Story aus dem Auto. "Ich muss ja sagen, wenn ich hier so in Düsseldorf – und ich weiß, man darf das ja nicht vergleichen bei Euch in NRW, da rastet Ihr ja alle aus – aber in Köln, Dortmund und Essen und so bin, ich fühle mich da immer wohl."

Der Grund für das gute Gefühl: "Ich muss sagen, die Menschen, die sind hier grundlegend einfach freundlich und offen, das mag ich", erklärt das Reality-TV-Sternchen und gesteht: "Das finde ich immer so schön, wenn ich hier bin, das war ja auch der Grund, warum ich mal herziehen wollte."

Mit einem Beispiel verdeutlicht die Wahl-Sächsin ihren Eindruck von den Einwohnern Nordrhein-Westfalens – und zieht auch gleich einen Vergleich zu ihrem eigenen Wohnort: "Ich bin kurz tanken gegangen, ach mein Gott, da hat man ja schon wieder mit zehn Leuten gequatscht. Sowas passiert Euch in Leipzig oder so nicht, das sage ich Euch aber, im seltensten Fall."