Wird Chethrin Schulze den Vater ihres Kindes heiraten? "Mag so erzwungene Dinge nicht"

Leipzig - Läuten bei Chethrin Schulze (32) und ihrem Partner bald die Hochzeitsglocken? Ein gemeinsames Kind hat das Paar schon, doch damit es auch zusammen vor den Altar geht, muss wohl noch ein bisschen was passieren ...

Und ganz so leicht scheint die Influencerin ihrem Noch-Freund und eventuell zukünftigen Ehemann den Antrag auch nicht machen zu wollen: "Mr. Smiley weiß, dass ich anspruchsvoll bin und er da schon sehr kreativ werden 'muss'", gibt sie zu.

Doch diese, nun ja, lösbare Hürde sei nicht der einzige Grund - die junge Mutter möchte sich offenbar nicht hetzen lassen: "Sind ja ziemlich schnell Eltern geworden und ich mag so erzwungene Dinge nicht. Es soll nicht, nur damit es nach außen gut ausschaut, so Schlag auf Schlag gehen."

Der recht pragmatische erste Teil der Antwort: "Sicher, aber wir sind ja noch nicht verlobt", so die Wahl- Leipzigerin .

Die Ex-" Love Island "-Kandidatin startete in ihrer Instagram-Story eine Fragerunde - dabei wollte ein Follower wissen: "Wollt ihr eigentlich heiraten oder nicht?"

Doch eine Ursache sei am Ende entscheidend gewesen: "Der ausschlaggebende Punkt ist eigentlich, dass wir echt tausend andere Dinge im Kopf hatten."

Und eine Sache liegt der 32-Jährigen an dem großen Tag in Bezug auf die Gästeliste besonders am Herzen - sie möchte ihren Sohn dabei haben: "Zudem wünsche ich mir, dass Milan die Hochzeit auch miterleben kann. Das ist mir sehr wichtig."