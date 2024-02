Chethrin Schulze verrät intime Details: "Dabei ist dann auch unser kleiner Milan entstanden"

Chethrin Schulze (31) im Glück: Mit ihrer großen Liebe bekam sie einen kleinen Sohn. © Montage: Instagram/chethrin_official

Die Ex-"Love Island"-Kandidatin startete bei Instagram eine Fragerunde - dabei wollte ein Follower wissen: "Wo hast du deine große Liebe kennengelernt?"

Die romantische Story fängt ganz klassisch an: In einer Berliner Bar - sie sei mit einer Freundin ausgegangen. "Und dann wollte das Schicksal, dass wir uns in der Bar kennenlernen", beschreibt sie die Begegnung.

Die 31-Jährige erinnert sich: "Ich habe ihn gesehen, und mein Herz sagte in der ersten Sekunde: 'Das ist der Papa deiner Kinder'. Werde diesen Moment nie vergessen."

Und so sollte es dann auch kommen, auch wenn das Paar (bisher?) nur ein Kind hat - Söhnchen Milan.