Ex-Freundin über Leben mit Sido: Ihre Mutter wollte die Polizei rufen

Sidos Ex-Frauen Charlotte Würdig (47, l.) und Georgina Stumpf leben gemeinsam unter einem Dach. © Screenshot/Instagram/giageorgina

Wie Stumpf in diesen Drogensumpf geriet, erzählte sie ebenfalls in der Talkshow: "Ich habe halt angefangen, mitzukonsumieren." In diesen Kreisen, damit meinte sie die Musikszene, sei Drogenkonsum schließlich gang und gäbe.

"Ich hab dann immer mehr konsumiert, mehr getrunken, war viel zu lange wach - und mit lange wach meine ich wirklich Tage!", stellte die Promi-Dame klar. Durch die durchzechten Nächte habe sie zehn Kilogramm abgenommen. "Ich sah auch krank aus!"

Irgendwann kam sie dann aber schließlich doch zu der Erkenntnis, dass es so nicht mehr für sie weitergehen kann und begab sich aus freien Stücken in eine Entzugsklinik, wie die Wahlberlinerin weiter berichtete. Letztendlich sei ihre Schwangerschaft für sie dann die größte Motivation gewesen, clean zu bleiben.

Mittlerweile ist Georgina Stumpf Mutter einer Tochter und lebt ausgerechnet in einer Wohngemeinschaft mit Paul Würdigs, so Sidos bürgerlicher Name, Ex-Frau Charlotte (47) zusammen. Die beiden Frauen moderieren auch gemeinsam den Podcast "The Real Ex-Wives mit Charlotte Würdig und Georgina Stumpf".