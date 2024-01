"Friedensbringer": Chethrin Schulze verrät den eigentlich geheimen Namen ihres Babys

Chethrin und ihr Partner schweben immer noch im Baby-Glück. Nun machte sie den Namen ihres Sohnes publik. © Bildmontage: Instagram/chethrin_official

Zuvor hatte die Blondine ihre Fans auf Instagram raten lassen, welchen Namen sie passend für das Ende November auf die Welt gekommene Baby fänden würden. Zur Auswahl standen die Namen Milow, Milan und Matteo.

Wie Chethrin in ihrem neusten Instagram-Post nun verriet, trägt ihr Sohn tatsächlich den Namen Milan, was aus dem slawischen Sprachraum übersetzt so viel bedeutet wie "der Liebe", "der Angenehme" oder "der Friedensbringer".

"Tatsächlich wusste ich schon mit 20 Jahren, welchen Namen mein Sohn tragen soll und zufällig gefiel dieser Name meinem Partner auch sooo sehr", erklärte Chethrin ihren Fans.

Zunächst hatte sie den Namen eigentlich geheim halten wollen.

"Instagram ist mein Job und ja, ich könnte Milan auch weiterhin 'Snutschi' nennen, das werde ich wahrscheinlich auch öfter, aber beim Sprechen nennt man sein Kind doch des Öfteren beim Namen, und ich bin ehrlich gesagt einfach total stolz auf diesen wunderschönen Namen und daher teile ich ihn mit euch", so die Blondine.