"Ich bin froh, dass ich Unterwäsche trage - normalerweise trage ich keine": Outfit-Schock bei J.Lo-Konzert

Polen - Jennifer Lopez (56) ist aktuell auf Tour, doch bei ihrem Stopp in Polen spielte ihr Outfit plötzlich nicht mehr mit.

Alles in Kürze

Als ihre Bandkollegen ihr vor dem Publikum gratulierten, passierte genau in diesem Moment das Missgeschick.

Die Sängerin hatte in der vergangenen Woche ihren Geburtstag gefeiert und stand nur einen Tag später wieder auf der Bühne.

Jennifer Lopez tourt aktuell mit ihrer "Up All Night: Live in 2025"-Tour um die Welt. © Atilano Garcia/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Mit einem strahlenden Lächeln hob sie die Arme, lief selbstbewusst über die Bühne und drehte sich sogar einmal im Kreis.

"Jetzt stehe ich hier in Unterwäsche. Ich bin froh, dass ich Unterwäsche trage - normalerweise trage ich keine", scherzte die "On the Floor"-Interpretin.

Ein Tänzer versuchte noch, ihr den Rock wieder anzulegen, doch ohne Erfolg. Kurzerhand warf Lopez das Kleidungsstück ins Publikum und sagte lachend, die Fans könnten es behalten - sie wolle es nicht zurück.

Statt sich aus der Ruhe bringen zu lassen, nahm die 56-Jährige das Missgeschick mit Humor und begeisterte ihre Fans.