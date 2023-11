Geburt bei Chethrin Schulze eingeleitet: "Ich check, wenn man Spielchen mit mir abzieht!"

Der große Tag für die hochschwangere Chethrin Schulze (31) steht kurz bevor. Nach der jetzigen Geburtseinleitung sprach sie ausführlich über ihre Erlebnisse.

Von Nico Zeißler

Am Donnerstag wurde bei Chethrin Schulze (31) die Geburt eingeleitet. © Bildmontage: Instagram/chethrin_official Am heutigen Donnerstag wurde die Geburt in einem Leipziger Krankenhaus eingeleitet. "Aber ich habe mich dazu entschieden, noch mal nach Hause zu fahren", postete sie am Nachmittag. "Mir geht's den Umständen entsprechend gut. Es ist komisch alles, jetzt geht's wirklich bald los." Vorher dachte sie, mit spirituellen Ritualen die Geburt einleiten zu können. "Miss Spirituell dachte, sie bekommt es allein hin mit ihren magischen Kräften, Zauber, Badewanne und sonst was. Hat sie nicht geschafft, aber so ist das manchmal." Die Geburt soll so natürlich wie möglich und ohne chemische Unterstützungen ablaufen. Das ist zumindest ihr Wunsch. "Ich mag es, wenn die Natur bestimmt, was abgeht. Das zählt nicht für meine Wimpern und meine Silikonbrüste", lacht die "Love Island"-Kandidatin von 2017. Durch ihr übermäßig vorhandenes Fruchtwasser habe ihr Körper (noch) nicht das Bedürfnis, "den Mitbewohner rauszuschmeißen", beschreibt es die Wahl-Leipzigerin bildlich.

Chethrin Schulze: "Der Entbindungstermin ist ein Irrsinn!"