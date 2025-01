Christina Hänni mit den Nerven am Ende: Deshalb geht es dem "Let's Dance"-Star schlecht

Thun (Schweiz) - Schwere Zeiten für " Let's Dance "-Star Christina Hänni (34). Die Profitänzerin und ihr Gatte Luca (30) sind krank, was einen großen Einschnitt in ihr Leben bedeutet.

Mittlerweile gehe es vor allem ihr und ihrem Liebsten besser. Als es den beiden jedoch nicht so gut ging, habe ihre Schwägerin auf ihre kleine Tochter aufgepasst. "Ein Riesendank an sie dafür", bedankt sich der "Let's Dance"-Star für die Unterstützung aus der Familie.

Erstmals seit der Geburt ihrer kleinen Tochter mussten der "Let's Dance"-Star und Mann Luca (30) ohne die Kleine auskommen. © Instagram/christina.haenni (Screenshot)

Allerdings sei dieser Umstand auch eine gute Erfahrung gewesen, wie sie verrät.

"Ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich nicht krank gewesen wäre, aber hat es gebraucht. Also, so ein bisschen ein Pflaster, was abgerissen werden musste", lässt Christina wissen.

Was sie tröstet: Es gebe ja immerhin auch viele Mütter, die beim Wiedereinstieg in den Beruf ihr Kind in die Kita oder zur Tagesmutter geben. Dennoch sei es "was Besonderes".

Der nächste große Meilenstein für Christina und Luca soll dann die Trennung über Nacht sein.