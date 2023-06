Christoph Daum meldet sich zurück! So steht es um die Trainer-Legende im Kampf gegen den Krebs

Seit dem Oktober 2022 hat sich Christoph Daum zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. © Montage: Screenshot/Instagram/Christoph Daum

Denn erst Mitte Mai wurde bekannt, dass sich der 69-Jährige und langjährige Freund von Ex-Manager Reiner Calmund (74) in äußerst kritischem Zustand befände. "Mit mir ist vorerst nicht zu rechnen", gab Daum selbst an.

Vor wenigen Tagen ließ es sich die rheinische Kämpfernatur aber nicht nehmen, seine mehr als 30.000 Fans via Instagram auf den neuesten Stand zu bringen. Wegen des Studienabschlusses seines Sohnes sei Daum erneut in die amerikanische Metropole gereist, um an der Seite seines Nachwuchses das Leben zu feiern.

Allerdings soll es während seines Aufenthalts in den USA zu Komplikationen gekommen sein, schreibt Daum in einem kurzen Statement. "Durch eine Komplikation musste ich wenige Tage in New York behandelt werden." Seine Rückkehr nach Deutschland? Unklar ...

Nun die erfreuliche Nachricht: Der 69-Jährige ist zurück in seiner Heimat! "Ich freue mich mitteilen zu können, dass ich bereits meine zweite Chemotherapie begonnen habe." Erst im vergangenen Oktober bekam Daum die Schock-Diagnose Krebs, zog sich fortan aus der Öffentlichkeit zurück.