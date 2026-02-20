Disney-Star macht nach Tod von James Van Der Beek Krebstest: Dann kommt die Schock-Nachricht

Austin (USA) - Auch Disney-Star Christy Carlson Romano (41) war geschockt, als die Familie von US-Schauspieler James Van Der Beek bekannt gegeben hatte, dass der 48-Jährige infolge einer Krebserkrankung gestorben ist. Die Schauspielerin beschloss, sich selbst testen zu lassen und erhielt prompt eine unerwartete Diagnose.

In einem emotionalen Video spricht Schauspielerin Christy Carlson Romano (41) über die schockierende Nachricht, die sie zuletzt erhielt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/

Die traurige Nachricht über den Tod des "Dawson Creek"-Darstellers vergangene Woche hat auch Christy Carlson Romano tief getroffen. "Ich habe James Van Der Beek oft getroffen. Seine Familie ist großartig", erzählt sie in einem Video auf Instagram.

Da es auch in ihrer Familie immer wieder Fälle gegeben hätte und der Krebs "überall" sei, habe sie entschieden, sich selbst einem Test zu unterziehen. Wie der tränenreiche Clip vermuten lässt, war das Ergebnis alles andere als erleichternd.

Die Testergebnisse ihres Ehemannes Brendan Rooney, der sich ebenfalls untersuchen ließ, seien komplett negativ gewesen. Der einstige "Kim Possible"-Star macht eine Pause, seufzt und erklärt: "Meine waren nicht negativ."

Der Plan sei nun, einen PET-Scan durchführen zu lassen, um eine genaue Diagnose zu bekommen. Sie sei zwar "nervös und habe ein bisschen Angst", doch sie hoffe, dass es etwas sei, das leicht zu behandeln wäre, wie sie unter dem Post weiter schreibt.