Ein Jahr nach Haft-Ende: Reality-TV-Star Mike Cees hat Ärger mit Staatsanwaltschaft

München - Wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe im Rahmen eines Betrugsprozesses wurde Mike Cees (38) im Oktober 2024 festgenommen und saß für 61 Tage im Gefängnis. Mehr als ein Jahr nach seiner Haftentlassung hat der Reality-TV-Star (" Temptation Island ", " Das Sommerhaus der Stars ") immer noch Ärger mit der Staatsanwaltschaft München.

Mike Cees (38) war in mehreren Reality-TV-Formaten zu sehen. (Archiv) © RTL

Das Problem: Cees wartet nach wie vor auf die Herausgabe von verschiedenen privaten Gegenständen, die im Rahmen der Ermittlungen gegen ihn als mögliche Beweismittel beschlagnahmt worden waren.

"Das ist eigentlich eine klare Sache und dennoch bekomme ich mein Eigentum bis heute nicht zurück – mein MacBook, meine Festplatte, meinen USB-Stick. Niemand kann beziehungsweise will mir sagen, wo die Sachen sind. Niemand fühlt sich zuständig", erklärte der 38-Jährige gegenüber "Bild".

Und weiter: "Ich habe dort selbst angerufen, ruhig und sachlich, weil ich wollte, dass sich die zuständige Staatsanwältin der Sache stellt oder mir Auskunft gibt. Ergebnis: aufgelegt. Einfach aufgelegt."

Er vermutet, dass die zuständige Behörde selbst nicht mehr weiß, wo die Gegenstände abgeblieben sind. Das wäre ein schwerer Schlag für ihn, denn: "Darauf liegt meine komplette berufliche Existenz. Projekte, Verträge, Beweise, Kommunikation und auch private Daten. Nicht ersetzbar."

Der Staat blockiere sein Arbeitsleben durch Schweigen und Inkompetenz. "Das hier ist kein Scherz mehr."