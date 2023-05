So viel Geld gibt Claudia Obert monatlich aus: "Ich bin eine Litfaßsäule für Luxus"

Hamburg - Protzen und Klotzen scheint bei Unternehmerin Claudia Oberts (61) Motto zu sein. Wie viel Geld sie tatsächlich für Champagner und Co. bezahlt, verriet sie jetzt im Rahmen des Kabel1-Formats " Über Geld spricht man doch ".

In ihrer derzeitigen Wahlheimat Hamburg zahlt die 61-Jährige gerade einmal 670 Euro Miete. © Screenshot/Instagram/claudiaobert_luxusclever

Die Sprücheklopferin der Nation spricht gerne über Geld. Im Allgemeinen und natürlich auch über ihr eigenes. Ihre Firma mache laut der Unternehmerin einen Umsatz von drei bis fünf Millionen Euro.

"Mich als Privatperson gibt es fast nicht", erklärt die 61-Jährige. "Ich bin eine Litfaßsäule für Luxus. Dieses Kleid gehört der Firma. Meine Reisen, meine Getränke, mein Essen, meine Ausgaben, alles, was ich tue, diese ganze Wellness (...) gehört eigentlich alles der Firma. Aber die Firma gehört mir."

Für das Format überwies sich die Luxuslady ein Monats-Budget von 20.000 Euro von ihrem Geschäftskonto und listete auf, wie viel sie wofür ausgibt. Kleiner Spoiler vorweg: Am Ende war davon dann nicht mehr ganz so viel übrig.

Für Miete geht im Leben der Obert überraschend wenig Geld vom Konto ab. In ihrer derzeitigen Wahlheimat Hamburg zahlt die 61-Jährige gerade einmal 670 Euro Miete. Viel bekommt sie dafür nicht. Ein Wohn-/Schlafzimmer, das in eine kleine zweckentfremdete Küche übergeht - ihr Büro. Kochen würde die Geschäftsfrau nämlich nicht. Für ihre Inneneinrichtung im Stile des Luxus-Hotels "The Fontenay" latzte sie allerdings rund 40.000 Euro.

Hinzu käme eine Mietbeteiligung auf Ibiza für 2000 Euro.