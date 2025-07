Was'n da los? Spielt Trash-Ikone Claudia Obert etwa in einer Politsatire mit?

Hamburg - Reality-Star, Unternehmerin, Sprücheklopferin - und jetzt vielleicht auch noch politische Satirikerin? Mit ihren Instagram-Stories sorgt Claudia Obert (63) am Mittwoch für ordentlich Gesprächsstoff. Zwischen Thatcher-Zitaten, Cast-Räumen und Coworking beim ZDF scheint sie an etwas Größerem zu arbeiten. Aber an was genau?