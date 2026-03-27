Wendung im Fall Collien Fernandes: Staatsanwaltschaft ermittelt wieder!
Itzehoe - Neuigkeiten im Fall Collien Fernandes: Die Staatsanwaltschaft soll die Ermittlungen wieder aufgenommen haben.
Nach übereinstimmenden Medienberichten soll die Staatsanwaltschaft in Itzehoe nun doch wieder die Ermittlungen aufgenommen haben.
"Die Ermittlungen sind nach Prüfung der Medienveröffentlichungen wieder aufgenommen worden", sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow etwa gegenüber t-online.
Mit der Strafanzeige gegen unbekannt im November 2024 habe der Fall Collien Fernandes seinen Anfang genommen. Die Moderatorin machte darin den Vorwurf, dass eine unbekannte Person ein Fake-Profil von ihr in den sozialen Medien erstellt haben soll.
Allerdings habe die Staatsanwaltschaft in Berlin nach Prüfung der Sachanlage entschieden, das Verfahren nach Itzehoe zu geben.
Wahrscheinlich kam Itzehoe infrage, da Collien Fernandes in Schleswig-Holstein einen festen Wohnsitz hat und dort auf den Tatvorwurf aufmerksam wurde
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa