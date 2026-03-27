Wendung im Fall Collien Fernandes: Staatsanwaltschaft ermittelt wieder!

Itzehoe - Neuigkeiten im Fall Collien Fernandes : Die Staatsanwaltschaft soll die Ermittlungen wieder aufgenommen haben.

Nach den Veröffentlichungen in den Medien soll im Fall weiter ermittelt werden. © Marcus Brandt/dpa

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll die Staatsanwaltschaft in Itzehoe nun doch wieder die Ermittlungen aufgenommen haben.

"Die Ermittlungen sind nach Prüfung der Medienveröffentlichungen wieder aufgenommen worden", sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow etwa gegenüber t-online.

Mit der Strafanzeige gegen unbekannt im November 2024 habe der Fall Collien Fernandes seinen Anfang genommen. Die Moderatorin machte darin den Vorwurf, dass eine unbekannte Person ein Fake-Profil von ihr in den sozialen Medien erstellt haben soll.

Allerdings habe die Staatsanwaltschaft in Berlin nach Prüfung der Sachanlage entschieden, das Verfahren nach Itzehoe zu geben.