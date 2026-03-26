Wurden Ermittlungen deshalb eingestellt? Jetzt spricht Collien Fernandes

Berlin - Der Fall Collien Fernandes (44) schlägt weiterhin hohe Wellen. Mittlerweile hat die Debatte um sexualisierte digitale Gewalt längst die Politik erreicht.

Jahrelang galten Ex-Ehemann Christian Ulmen (50) und Collien Fernandes (44) als ein absolutes Traumpaar. © Carsten Koall/dpa

Hintergrund sind die schweren Vorwürfe gegen Fernandes' Ex-Ehemann Christian Ulmen (50).

Seit Jahren kursieren gefälschte pornografische Fotos und Videos von Fernandes. Sie engagiert sich daher schön länger gegen Deepfakes im Netz.

An Weihnachten 2024 folgte dann der Schock. Ulmen soll ihr in einem Gespräch offen gestanden haben: "Ich war das", berichtet der Spiegel.

Lediglich einen Monat zuvor, im November 2024, hatte die Traumschiff-Darstellerin bei der Berliner Polizei noch Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Der Fall wurde zeitnah an die Staatsanwaltschaft Itzehoe (Schleswig-Holstein) weitergeleitet.

Am Ende verpufften die laufenden Ermittlungen allerdings: Im Juni 2025 wurde das Verfahren eingestellt, "weil Ermittlungsansätze gefehlt haben sollen", heißt es im Spiegel zu den Gründen.

Ist Fernandes selbst daran nicht ganz unschuldig? Im Tagesspiegel erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, Fernandes sei gebeten worden, weitere Unterlagen einzureichen - doch dem sei sie nicht nachgekommen.