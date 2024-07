Nach vielen Jahren: Corinna Schumacher kehrt an besonderen Ort zurück

Kerpen/Spa (Belgien) - Allzu oft lässt sich Corinna Schumacher (55) nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken. Ab und an ist die Frau von Formel-1-Rekordchampion Michael Schumacher (55) jedoch mit Sohn Mick (25) an der Rennstrecke zu sehen. So auch dieses Mal.