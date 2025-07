Cosimo Citiolo gewährt tiefe Einblicke: Denkt der TV-Star nach Umzug an ein Baby?

Köln - Ein halbes Jahrzehnt hat TV-Star Cosimo Citiolo (43) mit seiner Verlobten Nathalie Gaus (34) auf engstem Raum gelebt. Jetzt haben die Realitystars den nächsten Schritt in eine größere Bude gewagt. Denken die beiden deshalb schon bald an Nachwuchs?

Alles in Kürze

Keinen geringeren Tag als einen der heißesten in Köln hat sich Cosimo Citiolo für seinen Umzug ausgesucht. © RTL

Begleitet von RTL hat der ehemalige "DSDS"-Teilnehmer einen Blick hinter seine privatesten Kulissen gelassen.

Erst vor Kurzem hat der "Checker vom Neckar" nämlich seine neue Bleibe in Köln bezogen. Von Stress will der Italiener trotz brütender Hitze bei seinem Umzug aber nichts wissen.

"Umzug ist für mich kein Stress. Stress sind für mich andere Sachen - Realityshows beispielsweise, weil die Leute ihre Charaktere dauernd ändern."

Gemeinsam mit seiner Nathalie wolle sich Cosimo auf doppelt so vielen Quadratmetern wie bisher so richtig breitmachen und das Leben so richtig genießen.

"Wir müssen uns auch austoben können. In der alten Wohnung hatten wir immer schlechte Laune, weil kein Platz war. Wir haben nie Besuch bekommen und nie Freunde zu Besuch gehabt, weil wir nur unser Bett in der Mitte des Zimmers und auch keine Sitzplätze hatten."