Désirée Nosbusch über Gewalt gegen Frauen: "Wir dürfen nicht nur die Tat zeigen"

Berlin - Désirée Nosbusch (61) liegen Themen wie Stalking, Narzissmus und Gewalt gegen Frauen besonders am Herzen. Die ARD-Krimireihe "Der Irland-Krimi" nutzt sie, um diese sensibel sichtbar zu machen.

Désirée Nosbusch (61) ist es wichtig, nicht nur die Tat zeigen, sondern auch die emotionalen Mechanismen dahinter. © Daniel Reinhardt/dpa

"Ein Krimi erlaubt es, diese Dynamiken sichtbar zu machen, ohne belehrend zu sein. Mich interessiert dabei besonders, dass wir nicht nur die Tat zeigen, sondern die emotionalen und psychologischen Mechanismen dahinter", erklärt Nosbusch in einer Pressemitteilung.

Zudem sei "Der Irland-Krimi" eine sehr beliebte Reihe und erreiche ein großes Publikum – auch Menschen, die sich nicht bewusst einen Film über diese Themen ansehen würden.

Bei diesen Themen stößt ihre Serienfigur Cathrin Blake jedoch oft an ihre Grenzen. Beim Spielen habe sie immer wieder festgestellt, dass wahre Widerstandskraft selten laut oder heroisch ist.

"Sie zeigt sich eher darin, weiter präsent zu bleiben, zuzuhören, Verantwortung zu übernehmen – selbst dann, wenn man innerlich erschöpft ist", so die 61-Jährige.

Privat versuche sie, in herausfordernden Situationen einen stillen Beobachter in sich wachzuhalten, jemanden, der die Situation weiterhin analysiert.