Ex-Bayern-Star Lell über Ballack-Affäre: "Irgendwann gab es nichts mehr zu verzeihen"

München - Über 15 Jahre nach den Schlagzeilen um Michael Ballack (49) und seine damalige Lebensgefährtin hat sich Ex-Bayern-Star Christian Lell (41) überraschend versöhnlich zu dem Skandal geäußert.

Christian Lell (41) blickt auf den damaligen Skandal heute gelassen zurück. © Felix Hörhager/dpa

In einem Instagram-Post erklärte der gebürtige Münchner, warum er nicht mehr mit Wut auf die damalige Affäre blickt. "Irgendwann habe ich verstanden, dass es eigentlich nichts zu verzeihen gibt", schrieb er in seinem Beitrag.

Die Geschichte hatte 2010 für großen Wirbel gesorgt. Damals berichteten mehrere Medien über eine angebliche Affäre zwischen Ex-DFB-Kapitän Ballack und Lells damaliger Partnerin Daniela, die zu diesem Zeitpunkt schwanger war.

Ballack und Lell kannten sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern München. Zwischen 2003 und 2006 spielten sie beide zusammen für den Deutschen Rekordmeister.

Das machte die Gerüchte damals besonders pikant, zumal Lell öffentlich Andeutungen über persönliche Enttäuschungen machte. Ballack selbst äußerte sich nie ausführlich zu den Vorwürfen.

Heute blickt Lell mit Gelassenheit zurück. Früher habe er oft "in der Reaktion", "in Wut" und "im Ego" gelebt, erklärt er in seinem Statement. Mittlerweile verstehe er menschliches Verhalten anders.