Auch die Alkoholsucht spielte eine Rolle: Dagi Bee legt Gründe für Beziehung-Aus offen

Düsseldorf - Sie gehörten einst zu den bekanntesten Paaren des Internets: Dagi Bee (31) und LiontTV (33). Nach vier Jahren Liebe zerbrach 2015 ihre Beziehung. Jetzt legt sie die Gründe offen.

Dagi Bee (31) und LiontTV (33, nicht im Bild) waren von 2011 bis 2015 zusammen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

2012 habe sich Timoteo "Timo" Gonzalez, wie er bürgerlich heißt, in psychiatrische Behandlung begeben. Dieser Schritt habe einiges verändert.

"Nachdem ich aus der Psychiatrie gekommen bin, war ich schon ein bisschen wie ausgewechselt", gesteht der heute 33-Jährige im Podcast "Rewind by Liont & Ricksher".

Wie Dagmar "Dagi" Kazakov verrät, habe Timo oft gesagt, dass die beiden ihre Beziehung beenden sollen, doch sie habe immer wieder gemeint, dass man lieber dran festhalten solle.

Dagi sei für ihn wie eine Mutter gewesen, gibt Timo preis.

"Ich habe mich jedes Mal bei dir ausgeheult, wenn ich wieder besoffen war", so der YouTube-Star, der weiter erzählt, dass viele gar nicht wissen, welch anstrengender Typ er gewesen sei.

Seine damalige Freundin hingegen habe alles mitbekommen und für die 31-Jährige sei es damals "mit das Schlimmste" gewesen. Vor allem die heftigen Alkoholexzesse hätten sie traumatisiert.