Auch die Alkoholsucht spielte eine Rolle: Dagi Bee legt Gründe für Beziehung-Aus offen
Düsseldorf - Sie gehörten einst zu den bekanntesten Paaren des Internets: Dagi Bee (31) und LiontTV (33). Nach vier Jahren Liebe zerbrach 2015 ihre Beziehung. Jetzt legt sie die Gründe offen.
2012 habe sich Timoteo "Timo" Gonzalez, wie er bürgerlich heißt, in psychiatrische Behandlung begeben. Dieser Schritt habe einiges verändert.
"Nachdem ich aus der Psychiatrie gekommen bin, war ich schon ein bisschen wie ausgewechselt", gesteht der heute 33-Jährige im Podcast "Rewind by Liont & Ricksher".
Wie Dagmar "Dagi" Kazakov verrät, habe Timo oft gesagt, dass die beiden ihre Beziehung beenden sollen, doch sie habe immer wieder gemeint, dass man lieber dran festhalten solle.
Dagi sei für ihn wie eine Mutter gewesen, gibt Timo preis.
"Ich habe mich jedes Mal bei dir ausgeheult, wenn ich wieder besoffen war", so der YouTube-Star, der weiter erzählt, dass viele gar nicht wissen, welch anstrengender Typ er gewesen sei.
Seine damalige Freundin hingegen habe alles mitbekommen und für die 31-Jährige sei es damals "mit das Schlimmste" gewesen. Vor allem die heftigen Alkoholexzesse hätten sie traumatisiert.
Beziehungs-Aus bei Dagi Bee und ihrem Ex-Freund: Kleid bringt Fass zum Überlaufen
"Ich war halt ein Wrack, alkoholabhängig und nur auf Zahlen fixiert", gibt Timo offen und ehrlich zu.
Es sei nur noch um Zahlen gegangen und das einstige Paar habe gar keine richtige Beziehung mehr geführt, wie der 33-Jährige einräumt.
Ein Kleid sei dann der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Denn bei einer Preisverleihung habe Dagi eine Laudatio gehalten, weshalb sie ihren Ex-Freund nach seiner Meinung gefragt habe.
Dieser habe später aber nicht mal mehr gewusst, welches Kleid sie angehabt habe. "Wie wenig Aufmerksamkeit kann man von seinem Freund bekommen?"
Das sei dann für die heute 31-Jährige auch der Schlüsselpunkt gewesen. "Okay, jetzt ist over", sei ihr dann bewusst geworden.
Inzwischen verstehe Timo, dass er seiner ehemaligen Partnerin nicht gegeben, sondern nur genommen habe. "Tut mir auch wirklich leid, Dagi, dass ich dir das angetan habe damals", entschuldigt sich die Internet-Bekanntheit.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa