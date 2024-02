"Ich wollte einfach weg": Dagi Bee meldet sich nach Netzpause - und macht ernste Ankündigung

So habe Dagi sich schon lange danach gesehnt, "wieder richtig durchatmen können", "keine Verpflichtungen zu haben" und "über nichts nachdenken zu müssen". Ihr Job in der Öffentlichkeit lasse dies jedoch nicht zu - "ich kann kaum bis gar nicht einfach mal auf PAUSE drücken und damit muss ich immer noch lernen, umzugehen", erklärte die 29-Jährige.

Eigentlich bekommen Dagis mehr als sechs Millionen Instagram-Fans beinahe täglich Einblicke in den Alltag der 29-Jährigen, in den vergangenen zwei Wochen herrschte dann plötzlich Funkstille auf ihrem Profil.

In Sohn Nelio (2) und Ehemann Eugen (29) findet Dagi den Halt, den sie zurzeit wohl dringend braucht. © Instagram/DagiBee

Das Gefühl, dass einem manchmal alles über den Kopf wächst, kennen wohl viele berufstätige Menschen, die viel um die Ohren haben. Für Dagi schien dieses Empfinden ihrem Statement zu urteilen jedoch gänzlich neu zu sein.

So stellte die Influencerin gar die Frage in den Raum, ob dies vielleicht "der Beginn von einem Burnout" sei, oder ob sie lediglich an einer "kleinen Winterdepression" leide. "Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass ich auf 'Stopp' drücken muss, um mich selbst wieder ein wenig greifen zu können", erklärte sie.

Für ihre Familie sei Dagi natürlich sehr dankbar, wie sie am Ende des langen Textes betonte - ebenso "für das Leben, das sie leben darf" und dass sie "aktuell keine schlimmeren Probleme als diese habe".

Dennoch erklärte der Netz-Star, nun einen "Kampf mit sich selbst kämpfen zu müssen".

In Söhnchen Nelio (2) und Ehemann Eugen Kazakov (29) hat Dagi dabei wohl die beste Unterstützung an ihrer Seite, die sie sich vorstellen kann. So zeigte sie sich schon jetzt zuversichtlich und prophezeite: "Bin bald wieder ganz die alte, das weiß ich."