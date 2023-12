TV-Star bricht Schweigen: Darum musste Holger Wilhelm "Dahoam is Dahoam" verlassen

Holger Matthias Wilhelm (47) hat den Krebs besiegt und kehrt zu "Dahoam is Dahoam" zurück. © BR/Nadya Jakobs

Seine Rolle als "Gregor Brunner" musste der 47-Jährige von einem auf den anderen Tag niederlegen, erklärte Wilhelm am Montag dem Webportal des Bayerischen Rundfunks.

"Aus privaten Gründen", hieß es damals - nun ist klar: Der Schauspieler war an Krebs erkrankt. Die aggressive Form der Leukämie forderte die ganze Kraft des Schauspielers: Seit Juli 2021 musste er sich zahlreicher Therapien unterziehen.

"Es waren harte Monate, aber mit der Unterstützung meiner Familie, meiner Freunde und eines großartigen medizinischen und pflegerischen Teams im Regensburger Krankenhaus der Barmherzigen Brüder habe ich den Kampf gegen die Leukämie gemeistert", erklärte Wilhelm stolz dem BR.

Er freue sich sehr darauf nach so langer Zeit wieder zu "Dahoam is Dahoam" zurückzukehren. Seine Rückkehr am Set sei sehr emotional gewesen. "Wir sind sehr glücklich, dass Holger genesen ist und dass er wieder in seine alte Rolle als Brunnerwirt zurückkehren kann", erklärte die Serienverantwortliche beim BR, Daniela Boehm.