Bei Daniela Katzenberger liegen Nerven blank: "Das kann einen zerstören"

"Eineinhalb Jahre Vorbereitung für den Moment. Das kann einen schon zerstören, auch ein Selbstwertgefühl", macht Dani klar. Ihr Ehrgeiz habe sie jedoch gepackt und sie wolle nun auch das Treppchen in der Beauty-Klasse besteigen.

Kurz vor ihrem ersten Auftritt auf der großen Bühne gibt es kein Zurück mehr. "Ich wusste, dass das was mit mir machen kann, was ich gar nicht will. Und trotzdem mach' ich es. Ich hab' alles auf eine Karte gesetzt", so die Mutter einer Tochter.

Es sei ein eigenartiges Gefühl, den Körper mit so viel Stolz zu präsentieren. Lange Zeit sei sie für ihren Körper gemobbt worden. Dani erklärt: "Ich glaub', das größte Problem ist, dass ich mich selbst gar nicht sexy finde. Ich fühle mich voll unbehaglich."

Ihr Trainer spricht der 38-Jährigen Mut zu. Nun muss sie sich gegen sieben Konkurrentinnen beweisen.

Nach einer Bikini-Runde sowie einer Präsentation im Abendkleid steht die Entscheidung fest. Daniela hat es leider nicht unter die ersten fünf Medaillen-Gewinnerinnen geschafft.