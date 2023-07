Daniela Katzenberger erinnert sich an Sophias Zeugung: "Lauter geballert"

Ludwigshafen am Rhein/Mallorca - Baustellen-Chaos im Hause Katzenberger! Für den Traum einer neuen Küche musste der komplette Raum ausgeräumt werden. Daniela Katzenberger (36) macht dieser Umstand sehr zu schaffen, wie in der aktuellen Folge von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" am Mittwoch zu sehen war.