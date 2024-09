Iris Klein stellt neuen Partner vor: Bei Tochter Daniela reißt es alte Wunden auf!

Auf der Geburtstagsfeier sieht Daniela Katzenberger (37) zum zweiten Mal ihren kleinen Neffen Milan. © RTL

Iris’ Geburtstag soll etwas ganz Besonderes werden. Für ihre rund 30 Gäste tischt der Reality-Star groß auf. Doch ein Programmpunkt sorgt für Unruhe. Iris will ihren neuen Partner Stefan, den sie über Facebook kennengelernt hat, vorstellen.



Daniela gibt zu: "Ich weiß, er kann nichts dafür, was seine Vorgänger falsch gemacht haben, trotzdem fällt es schwer, ihm eine Chance zu geben."

"Ich hoffe, dass ich den Stefan gut finde. Ich hätte gar nicht das Herz meiner Mutter zu sagen, wenn ich ihn scheiße finde, weil die will den heiraten", so die Blondine. Sie sei schon so oft verheiratet gewesen und jeder sei der Richtige gewesen.

Und Danielas Sorgen kommen nicht von irgendwo. "Als ich klein war, meine Mutter hatte immer einen Freund gehabt. Wir mussten die immer alle kennenlernen und mussten immer umziehen, die Schule wechseln", erklärt die 37-Jährige sichtlich mitgenommen.

Innerhalb einer Familienaufstellung kommen bei Dani weitere längst vergessene Gefühle ans Licht …