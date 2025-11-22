"Das tut sehr, sehr weh": Felix Neureuther spricht über den schwersten Teil nach Rosi Mittermaiers Tod

Garmisch-Partenkirchen - Der Tod der Ski-Legende Rosi Mittermaier (†72) im Januar 2023 prägt Sohn Felix Neureuther (41). Gerade für seine Kinder schmerzt ihn der früher Verlust besonders.

Felix Neureuther (41, l.) verbrachte viel Zeit mit Mama Rosi (†72). © IMAGO / Tinkeres

Die Mutter des ehemaligen Skirennläufers starb an einer schweren Krebserkrankung.

Für Felix und seine Frau Miriam ein Einschnitt in das Familienleben - denn die vier gemeinsamen Kinder müssen ohne ihre Oma aufwachsen.

Im Gespräch mit Moderator Riccardo Basile in der Sky-Sendung "Meine Geschichte" kommen dem 41-Jährigen beim Thema Tod die Tränen. Das älteste Kind des Paares war 2023 gerade einmal fünf Jahre alt.

"Dass unsere Kinder die Oma nicht mehr erleben dürfen, das tut sehr, sehr weh", so Neureuther zu Basile. Besonders fehle sie ihm "als Mensch" und "als Oma für die Enkelkinder".

Dass seine Kinder später kaum bis gar keine Erinnerung an seine Mutter haben werden, mache dem 41-Jährigen besonders zu schaffen.