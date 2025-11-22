"Das tut sehr, sehr weh": Felix Neureuther spricht über den schwersten Teil nach Rosi Mittermaiers Tod
Garmisch-Partenkirchen - Der Tod der Ski-Legende Rosi Mittermaier (†72) im Januar 2023 prägt Sohn Felix Neureuther (41). Gerade für seine Kinder schmerzt ihn der früher Verlust besonders.
Die Mutter des ehemaligen Skirennläufers starb an einer schweren Krebserkrankung.
Für Felix und seine Frau Miriam ein Einschnitt in das Familienleben - denn die vier gemeinsamen Kinder müssen ohne ihre Oma aufwachsen.
Im Gespräch mit Moderator Riccardo Basile in der Sky-Sendung "Meine Geschichte" kommen dem 41-Jährigen beim Thema Tod die Tränen. Das älteste Kind des Paares war 2023 gerade einmal fünf Jahre alt.
"Dass unsere Kinder die Oma nicht mehr erleben dürfen, das tut sehr, sehr weh", so Neureuther zu Basile. Besonders fehle sie ihm "als Mensch" und "als Oma für die Enkelkinder".
Dass seine Kinder später kaum bis gar keine Erinnerung an seine Mutter haben werden, mache dem 41-Jährigen besonders zu schaffen.
Felix Neureuthers Tochter wollte Oma Rosi "herbeizaubern"
Trotzdem spiele Rosi Mittermaier eine große Rolle im Alltag der Familie - so würden laut Neureuther seine Kinder jeden Tag nach der Oma fragen. Er erkläre dann, "dass die Oma immer für uns da ist - in unseren Gedanken".
Tochter Matilda habe in ihren Gedanken die Rosi sogar mal "herbeigezaubert". "Wenn dein eigenes Kind nach der Oma ruft und die ist nicht da - aber die Oma den Kindern trotzdem noch Kraft gibt, das ist erstaunlich", zeigt sich der ehemalige Skirennfahrer gerührt.
"Wenn ein geliebter Mensch geht, wirst du das nie richtig akzeptieren können." Aber er und Ehefrau und Ex-Biathletin Miriam Neureuther (35) leben für ihre Kinder, die gleichzeitig ihr größter Halt im Leben sind.
