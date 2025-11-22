Baby-Countdown bei Tanja Makarić: Senkwehen haben eingesetzt
Wuppertal - Bei Influencerin Tanja Makarić (28) wird es jetzt richtig ernst! Die Hochschwangere ist inzwischen im neunten Monat und meldete sich auf Instagram jetzt mit einem Update, das viele Fans kurz zusammenzucken ließ.
In ihrer Story filmte sich Tanja ganz entspannt aus einem Aufzug und erzählt: "Bei der Fahrt hatte ich schon Senkwehen."
Wer schon mal damit zu tun hatte, weiß: Das ist ein klassischer "Jetzt geht es langsam los"-Moment in der Spätschwangerschaft.
Senkwehen bedeuten nämlich, dass sich der Bauch langsam absenkt, das Baby tiefer rutscht und sich der Körper auf die anstehende Geburt vorbereitet.
Viele spüren das besonders im Rücken, zum Beispiel beim langen Sitzen oder Rumgurken im Auto, wie auch bei Tanja.
Wie lange die Schmerzen bei ihr angehalten haben, erwähnte sie nicht. Ihre Follower dürfen sich aber sicherlich auf weitere Updates verlassen.
"Es ist schwer": Tanja spricht ehrlich über ihren Schwangerschafts-Alltag
Schon vor ein paar Wochen hatte Tanja offen darüber gesprochen, dass ihre Schwangerschaft nicht nur aus Zuckerwatte besteht. Sie betonte, wie anstrengend das Ganze auch sein kann und das sie im Alltag oft auf Hilfe angewiesen ist.
"Manchmal denkt man, man klingt undankbar. Aber es ist schwer", sagte sie. Besonders beschäftigt hatte sie auch die Gewichtszunahme, selbst wenn sie immer wieder betonte, dass das völlig normal ist.
Dennoch merkt man der Ex-Schwimmerin an, dass sie sich unglaublich auf die werdende Zeit als Mutter freut. Fast täglich postet sie in ihrer Insta-Story zu ihrer Schwangerschaft und beantwortet offen fragen zu dem Thema.
"Das Schönste überhaupt ist, das Baby zu spüren", schwärmte sie damals. Tanja ist mittlerweile im 9. Monat schwanger. Der kleine Nachwuchs soll bereits im Dezember das Licht der Welt erblicken.
Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, hält die Ex-Freundin von Youtuber Julian Claßen (32) bisher geheim. Auch wer der Vater des Kindes ist, möchte die Influencerin aktuell noch nicht öffentlich machen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/tanjamakaric_