Baby-Countdown bei Tanja Makarić: Senkwehen haben eingesetzt

Wuppertal - Bei Influencerin Tanja Makarić (28) wird es jetzt richtig ernst! Die Hochschwangere ist inzwischen im neunten Monat und meldete sich auf Instagram jetzt mit einem Update, das viele Fans kurz zusammenzucken ließ.

Auf Instagram berichtete Tanja Makarić (28), dass es bis zur Geburt nicht mehr lange dauern könnte. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/tanjamakaric_

In ihrer Story filmte sich Tanja ganz entspannt aus einem Aufzug und erzählt: "Bei der Fahrt hatte ich schon Senkwehen."

Wer schon mal damit zu tun hatte, weiß: Das ist ein klassischer "Jetzt geht es langsam los"-Moment in der Spätschwangerschaft.

Senkwehen bedeuten nämlich, dass sich der Bauch langsam absenkt, das Baby tiefer rutscht und sich der Körper auf die anstehende Geburt vorbereitet.

Viele spüren das besonders im Rücken, zum Beispiel beim langen Sitzen oder Rumgurken im Auto, wie auch bei Tanja.

Wie lange die Schmerzen bei ihr angehalten haben, erwähnte sie nicht. Ihre Follower dürfen sich aber sicherlich auf weitere Updates verlassen.