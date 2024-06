David Beckham findet Zettel an Windschutzscheibe: Was darauf steht, ist rührend

Diese Phase ging nicht spurlos an ihm vorüber: Der damalige Profi durchlebte eine depressive Episode.

Beckham litt in der Zeit danach unter heftigen Anfeindungen der Öffentlichkeit.

Der ehemalige Profisportler durchlebte während seiner Fußball-Karriere auch schwierige Zeiten. © Oliver Weiken/dpa

Durch die Netflix-Produktion konnten sich offenbar viele (Fußball-)Fans zum ersten Mal in die Lage des Briten versetzen. Denn Beckham erlebt seit der Doku eine Welle der Anteilnahme für die vergangenen herausfordernden Zeiten.

So habe der Sportler, als er mit seiner Frau Victoria Beckham (50) eine Kneipe verließ, einen Zettel an der Windschutzscheibe ihres Autos entdeckt. Darauf stand: "Es tut uns leid, wie du behandelt wurdest." Beckham bewahrt die anonyme Botschaft bis heute auf. "So haben sich die Leute, glaube ich, nach dem Dokumentarfilm gefühlt", meint der 49-Jährige im Interview.

Auch er selbst habe dank der Produktion etwas lernen dürfen. Und zwar, wie wichtig psychische Gesundheit ist. "Denn vor 20 Jahren hat niemand darüber gesprochen", so Beckham.

Er freue sich, dass Menschen heutzutage "tatsächlich über ihre Gefühle sprechen können".