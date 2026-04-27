Sorge um David Hasselhoff: "Baywatch"-Star braucht Gehhilfe

Los Angeles (USA) - Neue Fotos von David Hasselhoff (73) versetzen Fans in Sorge: Der US-Kultschauspieler ist auf einen Rollator angewiesen.

David Hasselhoff (73) hat schon mehrere Knie-OPs hinter sich. © picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Als braungebrannter, sportlicher Rettungsschwimmer mit stählernen Muskeln flimmerte er in den 1990er Jahren bei "Baywatch" über die TV-Bildschirme.

Heute, rund 30 Jahre später, ist "The Hoff" kaum wiederzuerkennen. Auf aktuellen Fotos, die dem US-Promi-Portal Page Six vorliegen, wirkt der 73-Jährige blass, gebrechlich und schwach.

Besonders besorgniserregend: Die "Knight Rider"-Ikone braucht Hilfe beim Gehen.

Während eines Spaziergangs mit seiner Ehefrau Hayley Roberts (45) durch das Wohnviertel West Hills in Los Angeles stützte sich Hasselhoff vor wenigen Tagen auf eine Gehhilfe und wirkte dabei sichtlich angeschlagen. Die Basecap tief ins Gesicht gezogen, umklammerte der Kultstar den Rollator mit seinen Händen und war erst auf den zweiten Blick zu erkennen.

Ein Sprecher des Schauspielers konnte jedoch vorsichtige Entwarnung geben: Hasselhoff erhole sich gerade von einer Knie- und Hüft-Operation und befinde sich aktuell in Reha.