Sorge um David Hasselhoff: "Baywatch"-Star braucht Gehhilfe
Los Angeles (USA) - Neue Fotos von David Hasselhoff (73) versetzen Fans in Sorge: Der US-Kultschauspieler ist auf einen Rollator angewiesen.
Als braungebrannter, sportlicher Rettungsschwimmer mit stählernen Muskeln flimmerte er in den 1990er Jahren bei "Baywatch" über die TV-Bildschirme.
Heute, rund 30 Jahre später, ist "The Hoff" kaum wiederzuerkennen. Auf aktuellen Fotos, die dem US-Promi-Portal Page Six vorliegen, wirkt der 73-Jährige blass, gebrechlich und schwach.
Besonders besorgniserregend: Die "Knight Rider"-Ikone braucht Hilfe beim Gehen.
Während eines Spaziergangs mit seiner Ehefrau Hayley Roberts (45) durch das Wohnviertel West Hills in Los Angeles stützte sich Hasselhoff vor wenigen Tagen auf eine Gehhilfe und wirkte dabei sichtlich angeschlagen. Die Basecap tief ins Gesicht gezogen, umklammerte der Kultstar den Rollator mit seinen Händen und war erst auf den zweiten Blick zu erkennen.
Ein Sprecher des Schauspielers konnte jedoch vorsichtige Entwarnung geben: Hasselhoff erhole sich gerade von einer Knie- und Hüft-Operation und befinde sich aktuell in Reha.
David Hasselhoff nach Operation in Physiotherapie
"Er ist in Physiotherapie, macht Fortschritte und fühlt sich gut", versicherte der Sprecher des 73-Jährigen weiter.
Es ist nicht das erste Mal, dass David Hasselhoff mit seinem Gesundheitszustand für Schlagzeilen sorgt. Erst im vergangenen Jahr war er in einem Rollstuhl am Flughafen von Cancún (Mexiko) gesichtet worden. Auch damals hatte der Schauspieler und Sänger als Grund eine bevorstehende Knie-Operation genannt.
Bereits vor einigen Jahren hatte Hasselhoff ein künstliches Kniegelenk erhalten und sich anschließend während einer mehrwöchigen Reha in Murnau (Bayern) von dem Eingriff erholt.
Titelfoto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser