Vergebener Realitystar ein Fremdgeher? "Es war nur ein-, zweimal reindippen"
Köln - Harte Vorwürfe an Lorik Bunjaku (29)! Der Realitystar soll sich mit einer Frau vergnügt haben, obwohl er seit viereinhalb Jahren mit Denise Hersing (29) liiert ist. Die angebliche Affäre hat jetzt detailreich ausgepackt.
"Wie jede Beziehung hatten wir unsere Ups und Downs", berichtet der Mannheimer in der aktuellen Folge der neuen Trash-Talkshow "Nightfever". Ein weiteres Down wurde dort gedroppt, als er zu Gast war.
Am 17. Oktober 2025, einen Tag vor dem "Fame Fighting"-Event, soll er mit seinem Bruder Liron in einem Mannheimer Restaurant gewesen und von dort mit mehreren Frauen in einen Club weitergezogen sein, behauptet die Unbekannte, die sich nur hinter die Schattenwand traut.
Anschließend sei es zu ihr nach Hause und dort "alles ziemlich schnell" gegangen sein, so die junge Frau, die Lorik angeblich nicht kannte und nicht gewusst habe, dass er eine Freundin hat.
"Wir waren im Schlafzimmer, haben geküsst, das war aber emotionslos - ist nicht so sein Ding. Dann haben wir uns ausgezogen, er hat sich aber nicht so richtig getraut und es war nur ein-, zweimal reindippen", erzählt die angebliche Affäre. "Er hat sich wahrscheinlich geschämt, weil nicht so viel da war, was etwas anrichten konnte."
Lorik sei dann zu Liron ins Wohnzimmer gegangen, "damit er das bitte macht", und dabei zugeschaut, "wie sein Bruder das beendet hat". Sie habe Lorik dann noch oral befriedigt: "Ich habe nicht nur sein Ego, sondern auch etwas anderes runtergeschluckt."
Nightfever: Behaupten Frauen immer wieder, etwas mit Lorik Bunjaku gehabt zu haben?
Die Unbekannte wolle mit ihrer Offenbarung, die Lorik klar zurückweist, "nicht, dass Männer wie er mit so was durchkommen".
Die ebenfalls bei "Nightfever" anwesende Sandra Sicora (33) springt Lorik zur Seite und konfrontiert die Schattenfrau: "Wieso hast du es nicht Denise gesagt? Du willst ja Frauen vor ihm schützen." Sie könne sich vorstellen, dass die Unbekannte bei Lorik abgeblitzt ist und jetzt gekränkt solch eine Story erzählt.
Das wäre auch nicht das erste Mal, behauptet der 29-Jährige. Schon mehrfach hätten Frauen gesagt, etwas mit ihm gehabt zu haben, nur um in Shows wie "Ex on the Beach" zu kommen.
Bei Lorik und seiner Denise läuft es derweil offenbar nicht zu 100 Prozent rosig. Als er bei "The Power" war, habe sie einen Kreditantrag für den Bau eines Hauses in Braunschweig gestellt, obwohl er nicht dauerhaft dort leben möchte.
Und: "Denise hat sich anders entwickelt, was das Zukunftsthema angeht, wir haben da bisschen andere Ansichten - muss man schauen."
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/BOBO