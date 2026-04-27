Vergebener Realitystar ein Fremdgeher? "Es war nur ein-, zweimal reindippen"

Köln - Harte Vorwürfe an Lorik Bunjaku (29)! Der Realitystar soll sich mit einer Frau vergnügt haben, obwohl er seit viereinhalb Jahren mit Denise Hersing (29) liiert ist. Die angebliche Affäre hat jetzt detailreich ausgepackt.

Lorik (29, l.) und Bruder Liron Bunjaku sollen sich nacheinander mit einer Frau vergnügt haben. © IMAGO/BOBO

"Wie jede Beziehung hatten wir unsere Ups und Downs", berichtet der Mannheimer in der aktuellen Folge der neuen Trash-Talkshow "Nightfever". Ein weiteres Down wurde dort gedroppt, als er zu Gast war.

Am 17. Oktober 2025, einen Tag vor dem "Fame Fighting"-Event, soll er mit seinem Bruder Liron in einem Mannheimer Restaurant gewesen und von dort mit mehreren Frauen in einen Club weitergezogen sein, behauptet die Unbekannte, die sich nur hinter die Schattenwand traut.

Anschließend sei es zu ihr nach Hause und dort "alles ziemlich schnell" gegangen sein, so die junge Frau, die Lorik angeblich nicht kannte und nicht gewusst habe, dass er eine Freundin hat.

"Wir waren im Schlafzimmer, haben geküsst, das war aber emotionslos - ist nicht so sein Ding. Dann haben wir uns ausgezogen, er hat sich aber nicht so richtig getraut und es war nur ein-, zweimal reindippen", erzählt die angebliche Affäre. "Er hat sich wahrscheinlich geschämt, weil nicht so viel da war, was etwas anrichten konnte."

Lorik sei dann zu Liron ins Wohnzimmer gegangen, "damit er das bitte macht", und dabei zugeschaut, "wie sein Bruder das beendet hat". Sie habe Lorik dann noch oral befriedigt: "Ich habe nicht nur sein Ego, sondern auch etwas anderes runtergeschluckt."