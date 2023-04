Als Sportreporter ging er in die Geschichte ein: DDR-Legende Heinz Florian Oertel (†95) ist tot

Berlin/Cottbus - "Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar! Waldemar ist da!": Mit diesen Worten ist Heinz Florian Oertel in die Geschichte eingegangen, als er 1980 den Olympiasieg des Marathonläufers Waldemar Cierpinski (72) kommentierte. Nun ist die DDR-Sportreporter-Legende im Alter von 95 Jahren gestorben, wie die Lausitzer Rundschau und B.Z. berichten.

Heinz Florian Oertel (†95) zog sich in den letzten Jahren aus der Öffentlichkeit zurück. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Demnach soll der ehemalige Journalist bereits am 27. März friedlich eingeschlafen sein. Nachdem ihm seit mehreren Jahren schon das Gehen schwergefallen war, habe sich zuletzt sein Gesundheitszustand abrupt verschlechtert.

"Er lag nur in seinem Zimmer, guckte aber viel Fernsehen - vor allem Sportsendungen", wird ein Freund von der B.Z. zitiert.

Der Sport war seine große Leidenschaft. Als Reporter begleitete er 17 Olympische Spiele und acht Fußball-Weltmeisterschaften. Doch er moderierte auch zahlreiche Unterhaltungssendungen im DDR-Fernsehen.

Mit "Schlager aus Berlin", "Schlager einer kleinen Stadt", "Schlager einer großen Stadt" und "Ein Kessel Buntes" avancierte Oertel zum DDR-Star und erhielt 17 Mal den Publikumspreis "Fernsehliebling des Jahres".

In 245 Folgen "Porträt per Telefon" sprach der Moderator von 1969 bis 1990 mit Prominenten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. Während der Live-Sendung stellte er auch Zuschauerfragen, die per Telefon eingingen.