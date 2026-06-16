Demenzkranker Bruce Willis: Erkennt er seine Familie noch?

Los Angeles (USA) - Seit über drei Jahren ist bekannt, dass Action-Legende Bruce Willis (71) an frontotemporaler Demenz leidet. Jetzt hat seine Ehefrau Emma Heming-Willis (47) ein Update zum Gesundheitszustand des Hollywoodstars gegeben.

Der an Demenz erkrankte Bruce Willis (71) lebt nicht mehr bei seiner Familie. © THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Was mit Sprachproblemen begonnen hatte und zunächst als Aphasie eingestuft worden war, entpuppte sich später als eine seltene Form von Demenz.

Im Februar 2023 hatte die Familie von Bruce Willis bekannt gegeben, dass der Filmstar an frontotemporaler Demenz (FTD) erkrankt ist. Seine Fähigkeit zu sprechen hatte er damals schon größtenteils verloren.

Inzwischen hat sich der Zustand des 71-Jährigen weiter verschlechtert: Willis lebt mittlerweile in einem privaten Pflegeheim fernab seiner Liebsten, wo der Schauspieler rund um die Uhr betreut wird.

Doch erkennt Bruce Willis seine Ehefrau und seine Töchter überhaupt noch? Diese häufig gestellte Frage beantwortete Emma Heming-Willis nun im Podcast "The Bossticks" und räumte dabei mit einem weitverbreiteten Irrglauben auf.

"Wenn Leute fragen: 'Erinnert er sich noch daran, wer ihr seid?' Ja, das tut er, denn er hat nicht Alzheimer, sondern FTD", erklärte die Zweifachmutter.