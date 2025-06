"Desperate Housewives"-Star (†71) verliert Kampf gegen Krebs

Valerie Mahaffey (†71) starb nach langem Kampf gegen den Krebs. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Steve Steinbach

Wie ihre Familie gegenüber Page Six bestätigte, ist die Schauspielerin Valerie Mahaffey bereits am Freitag nach langem Kampf gegen den Krebs verstorben.

Ihr Ehemann, Joseph Kell (65), äußerte sich tief bewegt zum Tod seiner Frau: "Ich habe die Liebe meines Lebens verloren - und Amerika eine seiner bezauberndsten Schauspielerinnen."

Valerie war über Jahrzehnte hinweg in zahlreichen erfolgreichen TV-Produktionen zu sehen. Millionen Zuschauer kannten sie als Alma Hodge in "Desperate Housewives", als Eve in "Ausgerechnet Alaska" oder als engagierte Lehrerin Victoria MacElroy in "Young Sheldon", wo sie zwischen 2017 und 2020 in 14 Episoden mitwirkte.