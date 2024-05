Deutscher Filmpreis 2024: So verlief die wichtigste Auszeichnung der Branche

Berlin - Am vergangenen Freitagabend fand die Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin zum 74. Mal statt. TAG24 war vor Ort und weiß, welche Schauspieler , Mitwirkenden und Filme eine Auszeichnung erhalten haben.

Ein hinter der Kamera ein starkes Team: Hannah Herzsprung (42) und Adele Neuhauser (65). Auch Jannik Schümann (31) und seine bessere Hälfte Felix Kruck lassen sich die Verleihung nicht entgehen. © Bildmontage: Fischerpress/Matthias Fischer

Bis zum 30. April konnten die rund 2.200 Mitglieder der Deutschen Filmakademie über die Nominierten abstimmen. Laut Akademie-Präsidentin Alexandra Maria Lara (45) wurden noch nie so viele Filme gesichtet, wie in diesem Jahr.

Als Favorit galt "Sterben" mit Schauspieler Lars Eidinger (48) in der Hauptrolle. Der Film war insgesamt für neun Kategorien nominiert.

Hannah Herzsprung (42) stand ganz oben auf der Liste in der Kategorie "Beste weibliche Hauptrolle". Vor der Veranstaltung sagte sie im Interview: "Mir geht echt die Pumpe - ich bin total aufgeregt! Aber ich habe mir schon eine kurze Dankesrede überlegt. Also abwarten."

Die Schauspielerin Adele Neuheuser (65) sieht ihre Auszeichnung als "Beste Nebendarstellerin" eher gelassen: "Mal sehen, was uns erwartet. Ich würde mich natürlich sehr freuen. Aber es sind so viele herausragende Schauspielerinnen nominiert." Bereits am nächsten Morgen geht es für die "Tatort"-Kommissarin zurück zu ihrer Familie. Dort ist sie am liebsten.

Insgesamt waren rund 1.600 Gäste geladen. Darunter rund 70 Nominierte.