"Die Prinzen" sorgen in Hamburg für Nostalgie - und feiern mit dieser Legende

Hamburg - Auch in Hamburg haben " Die Prinzen " nun ganz offiziell ihr 30-jähriges Jubiläum eingeläutet: Am Donnerstagabend brachten sie die größten Hits ihrer Karriere auf die Bühne.

Auch in Hamburg traf das zu: Hier tanzten auch zahlreiche Kinder neben ihren Eltern zu "Jim Knopf", "Du musst ein Schwein sein", und "Mein Fahrrad".

Die treuen Fans hielt es natürlich von Song eins an nicht auf ihren Sitzplätzen. Doch so richtig in Fahrt kamen viele dann eben doch erst bei den großen Hits der 90er-Jahre. Ob "Millionär" (1991), "Küssen verboten" (1992) oder "Alles nur geklaut" (1993): Die Prinzen bewiesen an diesem Abend vor allem eines: Sie können beides - für mächtig Nostalgie sorgen und dabei auch die jüngeren Generationen noch abholen.

Um Punkt 20 Uhr ging dafür in der Barclays Arena das Licht aus. Ohne viel Tamtam standen sieben Prinzen auf der Bühne und starteten nicht mit einem Klassiker, sondern mit der "Krone der Schöpfung" aus ihrem gleichnamigen neuesten Album.

In Hamburg begeisterten die Sänger nicht nur ihre Fans aus den 90er-Jahren - auch viele Kids feierten mit den "alternden Popstars". © Markus Scholz/dpa

Den Auftakt zur Jubiläums-Tour hatte es bereits vor genau drei Wochen in der Chemnitzer Stadthalle gegeben.



Nach einem Auftritt in Bremen ging es für die Leipziger Band dann weiter nach Hamburg. "So wird man im Atlantic Hotel standesgemäß empfangen", hatte Sänger Sebastian Krumbiegel am Donnerstagnachmittag bereits ihre Ankunft mit den Fans geteilt.

"Zu sehen: Süße Pralinen auf einem Tablett mit dem Hinweis: 'Hiervon ist nichts geklaut ...'" Fans hatten da bereits eine anschließende Sause mit Udo Lindenberg (76) vorhergesehen, der bekanntermaßen in dem Hotel zu Hause ist. Und seine Freundin und Fotografin Tine Acke (46) begleitet die Band zudem fotografisch auf ihrer Tour.

Schon auf der Bühne deuteten die Musiker an, dass für sie der Abend mit ihrem Auftritt noch lange nicht vorbei gewesen sei.

Und am frühen Freitagmorgen folgte dann auch das Beweis-Foto bei Instagram: ein Selfie von Sebastian Krumbiegel und Udo Lindenberg. "Was man nachts eben so für Legenden trifft. Danke für den Ruhm-Service", schrieb der 56-Jährige.