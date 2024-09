Dieser süße Lockenkopf ist heute ein gefeierter Popstar

Seinen neuen Song habe er nämlich für seine Mutter geschrieben, "stellvertretend für all die Menschen, die uns in unserer Kindheit bedingungslos geliebt und unterstützt haben".

"Ich habe letztens in meinen alten Kinderbildern gestöbert und so viele tolle Erinnerungen gehabt", schrieb der 46-Jährige zu der Fotoreihe, bevor er kräftig die Werbetrommel rührte - nicht zum ersten Mal.

Der erfolgreiche Popstar hat jüngst gleich eine ganze Serie mit niedlichen Schnappschüssen aus seiner Kindheit in Berlin bei Instagram veröffentlicht, auf denen er zumeist auf oder in den Armen seiner Mama Fatima Tawil zu sehen ist.

Adel Tawil (46) veröffentlicht am Freitag seinen neuen Song "Mein erstes Wort". © Hendrik Schmidt/dpa

Diese Personen würden ein tiefes und ehrliches Dankeschön verdienen, führte der Musiker weiter aus.

In dem Song singt er unter anderem: "Mein erstes Lied hab ich mit Dir gesungen, von Dir hab ich meinen Namen" oder auch "Ohne Dich wär' ich nicht hier, das Beste an mir ist von Dir" - eine schöne Liebeserklärung.

Und auch das Video zu dem Song soll dem in nichts nachstehen. Neben seinen eigenen Kindheitserinnerungen werden darin nämlich auch die seiner Fans zu sehen sein - zumindest eine Auswahl.

Denn die rief der Sänger auf, ihm Fotos aus ihrer eigenen Kindheit zu schicken und wurde von seinen Anhängern erhört.

"Da nun so viele tolle Bilder zusammengekommen sind, haben wir uns dazu entschieden, verschiedene Video-Snippets zu schneiden, die dann am Ende zu einem kompletten Lyric-Video werden", kündigte Adel Tawil an. So wird das Lied also nicht nur seine persönliche Liebeserklärung an seine Mutter.