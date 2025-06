Nach Tod von Frontfrau Marie Fredriksson: Erstes Roxette-Konzert mit neuer Sängerin

Marie Fredriksson (†61, l.) trat 2016 zuletzt mit Per Gessle (66) auf. 2016 starb die Sängerin. © Walter Bieri/KEYSTONE/EPA/dpa

Auf dem Münchner Tollwood-Festival wollen die beiden am Montag (19 Uhr) das Erbe von Roxette mit Hits wie "The Look", "Joyride" oder "It must have been love" am Leben erhalten.

Auf der Bühne wird dabei neben Gessle und der Roxette-Band die Schwedin Lena Philipsson (59) stehen, die in ihrem Heimatland seit Jahrzehnten als Musikerin erfolgreich ist.

Ihm gehe es um das riesige Bündel aus Musik und Texten, das er in mehr als 30 Jahren geschrieben habe und das er wiederbeleben wolle, erläutert Gessle immer wieder seine Entscheidung, nun mit Philipsson als Roxette aufzutreten.

"Ich gründe kein neues Duo. Marie wird immer unersetzbar bleiben."