Rap-Star enthüllt Borderline-Leiden: "Seit Jahren in Therapie"
Los Angeles (USA) - US-Rapperin Amalaratna Zandile Dlamini (30), besser bekannt als Doja Cat ("Kiss Me More"), leidet nach eigenen Angaben an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS)!
In einem Video auf ihrem TikTok-Kanal erklärte die Musikerin kürzlich, dass sie vermutlich bereits schon immer diese psychische Erkrankung mit sich herumträgt.
"Ich bin seit Jahren in Therapie", so Doja Cat im Clip. "Ich bin stolz, dass ich es bereits so weit gebracht habe." Dennoch mache sie im langen Heilungsprozess immer noch Fehler.
"Ich habe schon sehr früh gelernt, so zu tun, als ob mir Dinge gefallen, als ob ich glücklich wäre, und so zu tun, als ob mir Dinge nicht gefallen, die ich eigentlich mag", so die international gefeierte Rapperin.
Die Borderline-Störung ist eine Persönlichkeitsstörung, die vor allem durch die Instabilität von Emotionen und zwischenmenschlichen Beziehungen gekennzeichnet ist. Betroffene leiden aufgrund heftiger Gefühlsschwankungen unter einer extremen inneren Anspannung und greifen häufig auf selbstschädigende Verhaltensweisen zurück.
Solltet Ihr selbst von psychsischen Leiden betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa