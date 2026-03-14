Rap-Star enthüllt Borderline-Leiden: "Seit Jahren in Therapie"

Los Angeles (USA) - US-Rapperin Amalaratna Zandile Dlamini (30), besser bekannt als Doja Cat ("Kiss Me More"), leidet nach eigenen Angaben an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS)!

Doja Cat (30) leidet an BPS und berichtet in den sozialen Medien von ihrer Krankheit. (Archivfoto) © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

In einem Video auf ihrem TikTok-Kanal erklärte die Musikerin kürzlich, dass sie vermutlich bereits schon immer diese psychische Erkrankung mit sich herumträgt.

"Ich bin seit Jahren in Therapie", so Doja Cat im Clip. "Ich bin stolz, dass ich es bereits so weit gebracht habe." Dennoch mache sie im langen Heilungsprozess immer noch Fehler.

"Ich habe schon sehr früh gelernt, so zu tun, als ob mir Dinge gefallen, als ob ich glücklich wäre, und so zu tun, als ob mir Dinge nicht gefallen, die ich eigentlich mag", so die international gefeierte Rapperin.