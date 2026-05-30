Johann Lafer macht Krebs-Diagnose öffentlich: "Ein großer Schock"

Österreich - Der bekannte Fernsehkoch Johann Lafer (68) hat erstmals öffentlich über seinen Kampf gegen den Krebs gesprochen.

Bei Johann Lafer (68) wurde Lymphknotenkrebs diagnostiziert. © JOHANNES EISELE / AFP

Wie der 68-Jährige auf Facebook mitteilt, wurde bei ihm ein "indolentes, also niedrig-malignes und nicht aggressives Non-Hodgkin-Lymphom" diagnostiziert.

Die Diagnose des Lymphknotenkrebses sei für ihn und seine Familie "ein großer Schock" gewesen, schreibt er.

Gleichzeitig gibt Lafer jedoch Entwarnung: Die Behandlung schlage gut an und die Situation entwickle sich positiv.

"Den Umständen entsprechend geht es mir gut", ergänzt er in seiner Mitteilung.

Im Gespräch mit der BUNTE berichtete er, dass er durch die Chemotherapie seinen Geschmackssinn verloren habe. Dennoch wolle er seiner Arbeit weiterhin nachgehen und bereits vereinbarte Termine wahrnehmen.