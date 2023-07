Drei Fehlgeburten in nur einem Jahr: "Let's Dance"-Star Renata Lusin fasst einen Entschluss!

Renata und Valentin Lusin (beide 36) sind seit Mai 2014 miteinander verheiratet. Bei beiden war es Liebe auf den ersten Blick. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots)

Die gebürtige Russin blickt auf emotionale Monate zurück. Erst kurz vor dem Start der 16. Staffel des beliebten RTL-Formats hatte die hübsche Brünette verkündet, dass sie ein Baby erwartet.

Auf Anraten ihrer Ärzte musste Renata ihre Teilnahme an der Show, die ihr so sehr am Herzen liegt, absagen. Kurz darauf dann der Schock: Nur einen Tag vor der dritten Entscheidungsshow teilte die Tänzerin mit, dass sie ihr Kind verloren hat.

Trotz der dritten Fehlgeburt innerhalb nur eines Jahres geben die Lusins ihren Traum von einer eigenen kleinen Familie nicht auf. "Ich schaue positiv in die Zukunft. Wir versuchen es weiter, Valentin und ich wünschen uns das so sehr", erklärt Renata im Gespräch mit "Bild".

Druck will sich das Ehepaar dabei aber keinen machen. "Das bringt ja nichts. Aber natürlich versuche ich schwanger zu werden", gesteht die Brünette.

Und auch ihr Ehemann Valentin bleibt weiter optimistisch: "Es wird irgendwann funktionieren, das weiß ich."