Auf nach Cannes! Dresdner Influencerin fährt zu den Filmfestspielen

Influencerin Lyn Künstner (33) liebt ausgefallene Kleider. Den Traum in Rot trug sie zur Hope-Gala 2024. © imago/Future Image

Die Dresdner Influencerin (mehr als 130.000 Follower) ist nächste Woche bei den 78. Filmfestspielen (13.-24. Mai) in Cannes an der französischen Mittelmeerküste - als Gast der italienischen Designerin Elena Socoloschi.

"Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Ich war schon in Nizza und Monaco, aber noch nie in Cannes", verrät Lyn. "Am 17. Mai bin ich auf dem roten Teppich, in einem Kleid der Designerin. Zu welcher Filmvorführung wir dann gehen, weiß ich noch nicht."

Wie das Kleid - eine Maßanfertigung - aussieht, will Lyn noch nicht verraten. Wohl aber, wie sie zu diesem großen Auftritt gekommen ist.

"Tatsächlich habe ich die Kleider der Designerin auf Instagram gesehen und habe ihr geschrieben, wie toll ich sie finde. Sie hat mich dann 2024 zur Show ihrer Kollektion nach Mailand eingeladen - und nun nach Cannes."

Passt wunderbar, denn Lyn ist tatsächlich ein Film-Fan. "Ich gehe auch gern ins Kino, und ich liebe die Filmnächte am Elbufer."